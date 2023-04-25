«Если «Зенит» возьмёт золото, Семаку должны поставить памятник». Кокорин вновь заговорил

Александр Кокорин – один из самых обсуждаемых российских футболистов. Каждое интервью форварда резонирует в обществе и дарит множество интересных цитат. На этот раз с Кокориным и Александром Кержаковым, ещё работавшим на тот момент в кипрской «Кармиотиссе», пообщался журналист Нобель Арустамян. На его YouTube-канале вышло 40-минутное видео, в котором форвард и тренер рассказали много интересного. Основные мысли Кокорина мы собрали для вас в одном материале.

О том, считает ли себя легендой «Динамо»

«Сколько забил за «Динамо»? Ровно 50. 203 матча, но легенда у нас в итоге Вальбуэна, у которого семь игр, и Люк Уилкшир. В клубе меня легендой не считают. Да, я больше ассоциируюсь с «Динамо», а не с «Зенитом», а они так не считают. Есть русские ребята, которые сделали для клуба намного больше, чем эти иностранцы. Вспоминаю, как провожали Вальбуэна. Чудак просто подал три угловых в Самбу, когда он был в паре центральных с Дугласом, и стал любимцем фанатов. Сразу потом ушёл на повышение куда-то, соскочил».

Александр Кокорин Фото: Александр Мысякин, «Чемпимонат»

О сегодняшнем «Зените»

«Честно, я не смотрю. Во-первых, не показывают, нужно искать в интернете. Во-вторых, уровень РПЛ сильно упал, и «Зенит» всех кошмарит, обыгрывает с большими счетами. Из команды, с кем я был на связи, за кого я переживаю, остались, наверное, Далер Кузяев, тренерский штаб и мой любимый медицинский персонал. Что чувствую по отношению к «Зениту»? Любовь, любовь. Это прямо тот клуб, который был близок (но уже нет из-за отсутствия еврокубков), чтобы стать как «Бавария», которая 10 лет не отдаёт чемпионство. Если Богданович (главный тренер «Зенита» Сергей Семак. — Прим. «Чемпионата») выиграет пятое чемпионство, ему должны поставить памятник на Крестовском».

О возвращении в «Фиорентину»

«Вернуться в «Фиорентину» и впечатлить Итальяно? Я в этом деле человек маленький. У меня есть боссы в «Фиорентине», думаю, приеду и будем разговаривать на месте. Мне никто не звонил, ничего не говорил. После 30 июня я должен вернуться в ряды и спросить – что делаем. Допускаю, что ещё год поиграю в Италии? Допускаю, что буду не играть, но присутствовать там (смеётся). Хотелось бы поиграть в Италии, но посмотрим, что скажут в «Фиорентине».

Александр Кокорин Фото: Franco Romano/NurPhoto via Getty Images

Об инвестициях

«Самая большая инвестиция – в недвижимость. Одежда, кроссовки, машины. В кроссовки можно инвестировать? А ты не знал? Я купил кроссовки в 2012 году за $ 7 тыс., а сейчас они $ 40 тыс. стоят. А недвижимость? Не знаю, выросла она или нет, но она имеется. Только в России. Я всегда мечтал купить где-то, но у меня была мысль, что, если санкции, я не смогу летать. Это меня пугало».

О словах, что каждый должен отсидеть в тюрьме

«Все прекрасно знают, что спортсмены, как вы любите говорить, скажем так, не совсем умные ребята. Все так считают. Поэтому делайте скидку на это (смеётся). Я имел в виду, что те люди, которых чуть понесло по жизни, которые считают себя лучше других, поплыли, они не чувствуют земли под ногами. Таких людей можно посадить для переосмысления на месяц-два. Вот это я имел в виду. Не каждого. Если подумали, что я всех призвал нарушать закон и потом сесть в тюрьму, нет, я этого не имел в виду».

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О причинах, по которым не перешёл в «Арсенал»

«Когда выбирал Россию, думал, что не хуже, что у нас есть еврокубки, что можем конкурировать по составу. Честно говорю, понятно, что у меня зарплата была большая, мне бы там её не дали. Я сравнивал «Динамо» с лондонским «Арсеналом»? Да, в какой-то момент. Какая у москвичей база, стадион… Одна из лучших баз в мире. Каких игроков «Динамо» покупало в моменте, которые начали команду выводить на уровень, — Воронин, Кураньи. Это сравнимо с «Арсеналом»? Нет, конечно. Я каждый год в «Динамо» верил, что команда может, каждый год мне обещали, что будет то-то. Я правда верил, что клуб выйдет на хороший уровень в Европе. На тот момент правда верил, что наши клубы способны выигрывать при поддержке. Помните проект «Анжи»? Как я мог туда не перейти? Сколько туда было влито, какие были игроки… Как можно было не поверить?».

О Капелло

«Капелло был жёстким? Больше хотел казаться. Помню, пропускал товарищеский матч с Бразилией, не мог играть. Фабио вызывает на разговор, а рядом со мной лежит майка сборной. Он говорит: «Матч с Бразилией может быть раз в твоей жизни, если ты не хочешь играть за эту майку — убирайся из отеля». Понял – обсудили. Я вышел, сыграл тайм, дорвал ахилл и вылетел на пять месяцев. Капелло высказывал эмоционально, а на следующий день спрашивал: «Как ты?». Суперотходчивый дядька».

Фабио Капелло и Александр Кокорин Фото: Александр Мысякин, «Чемпимонат»

О ЧМ-2014

«Первая игра (с Южной Кореей – 1:1. – Прим. «Чемпионата») была совершенно непонятной, духота. Первый опыт в жизни, имеет место быть. Я вышел – духота, эти корейцы, ни мы [не можем], ни они. Повезло, что Кержаков в конце вышел и забил, когда мы проигрывали. Игорь [Акинфеев] тогда ещё пропустил, было обидно. В принципе, матч был ничейным.

Александр Кокорин Фото: РИА Новости

Второй матч с Бельгией был сумасшедшим, но я не забил, однако по игре было неплохо. Бельгийцы были хороши, мы настраивались на Азара, который был в фантастической форме, но он провалил игру. Мертенс нас просто уродовал. С Алжиром виноват Александр Самедов: если бы забил, мы бы спокойно выиграли. Но играли не очень все матчи? С бельгийцами нормально играли. Жили в Бразилии во время ЧМ в полудеревне и полутюрьме? Да, это правда. У меня в колонии лучше условия были (смеётся)».