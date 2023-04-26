Фанатскую трибуну «Ювентуса» не закроют из-за расизма в адрес Лукаку

Фанатскую трибуну «Ювентуса» не закроют из-за расизма в адрес форварда «Интера» Ромелу Лукаку, так как отчёт прокуратуры был получен позже срока из-за проблем при отправке письма с файлом.

В первом полуфинальном матче Кубка Италии фанаты «Ювентуса» оскорбляли Лукаку на расовой почве на протяжении всей игры. Во время исполнения бельгийским форвардом пенальти в концовке матча болельщики «бьянконери» изображали уханье обезьян.

По итогам разбирательств более 170 фанатов «Ювентуса» получили запрет на посещение футбольных матчей.

Из-за инцидента фанатов «Юве» с Лукаку, туринскому клубу грозило закрытие фанатской трибуны, однако это решение было отменено после апелляции.

В соответствии с материалами, опубликованными Апелляционным спортивным судом Федерации футбола Италии, «Ювентус» подал протест на то, что отчёт федеральной прокуратуры был отправлен позже установленного срока. В прокуратуре объяснили это техническими неполадками при пересылке письма с файлом по электронной почте, в результате чего отчёт был получен на час позже.

Апелляционный спортивный суд удовлетворил апелляцию туринцев, признав, что отчёт прокуратуры не может быть использован при вынесении вердикта.