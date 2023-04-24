Более ста болельщиков «Ювентуса» наказаны за расизм в адрес Лукаку

171 болельщик «Ювентуса» понёс наказание за расистские выкрики в адрес форварда «Интера» Ромелу Лукаку в первом полуфинальном матче Кубка Италии (1:1), проходившем на домашнем поле туринского клуба, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своём «твиттере».

На протяжении игры, которая состоялась во вторник, 4 апреля, бельгийский нападающий подвергался расистским оскорблениям с трибун. Сообщается, что по итогам расследования наказание за подобные деяния понёс 171 фанат «бьянконери». Туринская полиция оштрафовала всех болельщиков, обвинённых в расистских выкриках в адрес футболиста, а также запретила им посещать стадион «Ювентуса».

Ранее Лукаку был дисквалифицирован на один матч из-за удаления в первой полуфинальной игре Кубка. После гола в Турине бельгийский нападающий жестами призывал фанатов «Ювентуса» замолчать, за что получил вторую жёлтую карточку. Однако президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина накануне аннулировал дисквалификацию нападающего «Интера». Таким образом, бельгиец сможет принять участие в ответной встрече команд, которая состоится в среду, 26 апреля, в 22:00 мск.