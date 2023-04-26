ЭСК поддержала все решения Кукуяна в матче между «Уралом» и «Ростовом»
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Главный арбитр матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и «Ростовом» Павел Кукуян правильно зафиксировал нарушение правил перед взятием ворот команды Валерия Карпина на 27-й минуте матча. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Такое решение приняла ЭСК.
Также арбитр правильно отменил взятие ворот дончан на 41-й минуте матча. Кроме того, судья правильно засчитал взятие ворот екатеринбургского клуба на 48-й минуте матча. Помимо этого, Кукуян правильно не назначил пенальти в ворота донского клуба на 90+2-й минуте матча.
«Ростов» занимает второе место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 49 очков после 24 матчей. «Урал» располагается на 11-й строчке, заработав 25 очков по итогам 24 туров.
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