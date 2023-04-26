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ЭСК: арбитр ошибся, отменив гол «Сочи» в ворота «Ахмата» в матче чемпионата

ЭСК: арбитр ошибся, отменив гол «Сочи» в ворота «Ахмата» в матче чемпионата
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Главный судья матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ахмат» (Грозный) на своём поле принимал «Сочи», Артур Фёдоров ошибочно не засчитал гол в ворота хозяев в самом дебюте встречи. Это официальная позиция Экспертно-судейской комиссии РФС.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Сочи» Лука Джорджевич в момент передачи мяча ему партнёром по команде находился по отношению к предпоследнему игроку «Ахмата» Андрею Семёнову в правильной позиции, так как ни одна из его частей тела не находилась ближе к линии ворот соперника, чем часть тела игрока обороны», – приводит пресс-служба РФС решение ЭСК.

Напомним, уже на третьей минуте матча форвард гостей Лука Джорджевич опередил защитника и перебросил вышедшего из ворот голкипера после передачи из глубины. Арбитр Фёдоров не засчитал взятие ворот, зафиксировав положение «вне игры». Проверка VAR подтвердила правоту Фёдорова.

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