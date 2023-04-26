«Атлетико» уверенно обыграл «Мальорку» и продолжил погоню за «Реалом»

Завершился матч 31-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Атлетико» и «Мальорка». Команды играли на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хорхе Пулидо. Матч завершился волевой победой мадридцев – 3:1.
Матия Настасич на 20-й минуте игры вывел гостей вперёд. Однако «матрасники» усилиями Де Пауля ещё до перерыва сумели сравнять счёт.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Спустя две минуты после начала второй половины Альваро Мората забил гол с передачи Науэля Молины.
На 77-й минуте встречи Янник Феррера Карраско увеличил преимущество мадридцев – 3:1. До финального свистка счёт остался неизменным.
В матче первого круга «Атлетико» на выезде уступил «Мальорке» со счётом 0:1.
Таким образом, «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, на два очка отставая от идущего вторым «Реала», в активе которого 65 очков.
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