Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ювентус. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» – «Мальорка» 3:1, результат матча 31-го тура Ла Лиги 26 апреля 2023 года

«Атлетико» уверенно обыграл «Мальорку» и продолжил погоню за «Реалом»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 31-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Атлетико» и «Мальорка». Команды играли на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хорхе Пулидо. Матч завершился волевой победой мадридцев – 3:1.

Испания - Примера. 31-й тур
26 апреля 2023, среда. 20:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 1
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:1 Настасич – 20'   1:1 Де Пауль – 45+2'   2:1 Мората – 47'   3:1 Карраско – 77'

Матия Настасич на 20-й минуте игры вывел гостей вперёд. Однако «матрасники» усилиями Де Пауля ещё до перерыва сумели сравнять счёт.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Спустя две минуты после начала второй половины Альваро Мората забил гол с передачи Науэля Молины.

На 77-й минуте встречи Янник Феррера Карраско увеличил преимущество мадридцев – 3:1. До финального свистка счёт остался неизменным.

В матче первого круга «Атлетико» на выезде уступил «Мальорке» со счётом 0:1.

Таким образом, «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, на два очка отставая от идущего вторым «Реала», в активе которого 65 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023