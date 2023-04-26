Семак: «Зениту» не бывает легко. Мы не находимся на две-три головы выше других клубов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что санкт-петербургский клуб не сильно превосходит по уровню другие клубы Российской Премьер-Лиги. Игра 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак», которая состоится в Санкт-Петербурге 7 мая, может стать чемпионской для команды Сергея Семака. Это может произойти в том случае, если 29 апреля в 25-м туре «Зенит» обыграет в гостях «Крылья», а «Спартак» в тот же день возьмёт дома три очка у «Ростова».

«Легко нам не бывает. Мы не находимся на две-три головы выше других клубов. Уровень интенсивности остался тем же. Классных игроков стало меньше. Возможно, качество стало ниже, но это не говорит о том, что чемпионат стал менее конкурентным», – сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полностью интервью с Семаком читайте на «Чемпионате» завтра, 27 апреля.