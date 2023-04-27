«Манчестер Сити» уверенно переиграл «Арсенал» в ключевой битве за титул чемпиона

Завершился матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Арсенал». Игра проходила в Манчестере на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Матч закончился победой «Манчестер Сити» со счётом 3:1.

Героем встречи стал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, который открыл счёт уже на седьмой минуте. Бельгиец обводящим ударом послал мяч в угол из-за пределов штрафной после передачи Эрлинга Холанда. Под занавес первого тайма Джон Стоунз упрочил преимущество хозяев, откликнувшись на подачу Де Брёйне со штрафного, а в начале второго тайма неудержимый в этот вечер бельгийский плеймейкер сделал счёт разгромным, оформив дубль.

Под конец основного времени матча Роб Холдинг сумел провести гол престижа, точно пробив из пределов штрафной после передачи Леандро Троссарда. Но последнее слово осталось за хозяевами: Эрлинг Холанд мощным ударом с близкого расстояния пробил Аарона Рамсдейла.

Несмотря на поражение, «Арсенал» сохранил за собой первое место в таблице английской Премьер-лиги, набрав 75 очков в 33 матчах. «Сити» сократил отставание до двух очков (в активе «горожан» 73 очка), и команда Хосепа Гвардиолы провела на два матча меньше.