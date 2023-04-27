Холанд забил «Арсеналу» и установил рекорд АПЛ по голам за сезон

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил гол в матче 33-го тура АПЛ с «Арсеналом». Таким образом, этот мяч стал для норвежца 33-м в текущем розыгрыше чемпионата Англии. Холанд побил рекорд по голам за сезон, принадлежавший Мохамеду Салаху в сезоне-2017/2018 (32).
Абсолютный рекорд английской лиги (34 гола) – принадлежит Энди Коулу (в составе «Ньюкасла» в сезоне-1993/1994) и Алану Ширеру (в составе «Блэкберна» в сезоне-1994/1995). Однако эти достижения были достигнуты в эпоху 42-матчевых сезонов (сейчас в чемпионате Англии проводят 38 игр).
Норвежский нападающий «Сити» лидирует в списке лучших бомбардиров текущего розыгрыша АПЛ. Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн, идущий на второй строчке в списке главных голеадоров АПЛ, отличился 24 раза.
Всего в текущем сезоне у Эрлинга Холанда 49 голов и восемь результативных передач в 43 играх за «Манчестер Сити» во всех турнирах.
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