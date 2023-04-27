Клопп — о победе «Ливерпуля» над «Вест Хэмом»: понравилось, как мы играли

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался доволен игрой своей команды в матче 33-го тура английской Премьер-лиги против «Вест Хэма».

«Мне понравился первый тайм, мы играли очень хорошо, контролировали игру, но вдруг пропустили. Тем не менее, мы продолжали играть, забили невероятный гол, а потом отличились и во втором тайме. Нам понадобилось стандартное положение, но меня это вполне устраивает.

Вчера Матип пять раз бил головой (на тренировке. — Прим. «Чемпионата»), и всякий раз попадал в забор, а сегодня забил. Я очень рад за Жоэля, что он проявил себя сегодня, ведь до сих пор его сезон был не самым удачным. Возможно, ребята снова обрели уверенность в своих силах, и мне понравился футбол, в который мы играли.

Первый тайм был лучшим за долгое время, он был убедительным, я узнал нашу команду. В этом сезоне были матчи, когда нас можно было не узнать, но сегодня мы показали, что являемся самими собой, и я очень доволен этим.

Если мы выиграем все матчи, то попадём в еврокубки. Меня спрашивают о Лиге чемпионов, но это не в наших руках, так как ни с одной командой, которые идут выше нас в таблице, мы играть не будем.

Важно, чтобы мы продолжали двигаться вперед, играли в хороший футбол, а в конце сезона будет видно, сколько очков мы наберём. Если пройдём в еврокубки, будет прекрасно, если нет, то нет, мы должны будем принять это», — цитирует Клоппа BBC.

На данный момент «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 53 очка. У идущего четвёртым «Манчестер Юнайтед» 59 баллов в активе, но на две игры меньше. У третьего «Ньюкасла» тоже 59 очков при игре в запасе.