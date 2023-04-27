Директор «Барселоны» заявил, что не общался с Месси во время приезда игрока в Испанию

Директор «Барселоны» Матеу Алемани рассказал, что не контактировал с аргентинским нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси во время его приезда в Барселону.
«У нас не было никаких контактов с Месси. Он очень любит приезжать в Барселону, как обычно, был здесь несколько дней, но мы не разговаривали», — приводит слова Алемани журналист Фабрицио Романо со ссылкой на DAZN.
Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в возвращении Месси.
Напомним, аргентинский форвард с 2000 по 2021 год находился в структуре «Барселоны». Затем он перешёл на правах свободного агента в «ПСЖ», подписав контракт до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне Месси принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 20 голов и 19 результативных передач.
Толпы людей встречают Месси перед семейным ужином
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