«Челси» потерял шансы на попадание в зону Лиги чемпионов по итогам сезона

«Челси» утратил шансы на попадание в Лигу чемпионов после поражения в матче 33-го тура чемпионата Англии с «Брентфордом» (0:2).

На данный момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав свой актив 39 очков, и от зоны Лиги чемпионов отстаёт на 20 очков за шесть матчей до конца сезона. Безвыигрышная серия «Челси» в чемпионате Англии составляет шесть матчей (четыре поражения и две ничьи).

Таким образом, лондонский клуб утратил математические шансы на попадание в зону Лиги чемпионов по итогам сезона. Отметим, «Челси» впервые с сезона 2018/19 не сыграет в Лиге чемпионов.

Напомним, в нынешнем сезоне Лиги чемпионов «Челси» добрался до четвертьфинала, где в двухматчевом противостоянии уступил «Реалу».

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