Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Она только тратит и тратит». Криштиану Роналду близок к расставанию с Джорджиной

«Она только тратит и тратит». Криштиану Роналду близок к расставанию с Джорджиной
Аудио-версия:
Комментарии

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду близок к расставанию со своей девушкой Джорджиной Родригес, сообщает Ajansspor со ссылкой на португальский канал CMTV.

«Джорджина всегда проводит свой день в торговых центрах. Вот почему она раздражает. Она тратит, тратит и тратит, больше ничего не делая», — приводит слова Роналду источник.

Напомним, у Криштиану и Джорджина до сих пор не расписаны, несмотря на длительные отношения. У пары есть совместные дети.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне португалец провёл за «Аль-Наср» 13 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и две результативные передачи.

Болельщики из Китая потратили $ 2000, чтобы увидеть Роналду

Материалы по теме
Роналду загубил несколько моментов и лишился шансов на кубок. Команду «прибили» бисиклетой
Роналду загубил несколько моментов и лишился шансов на кубок. Команду «прибили» бисиклетой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023