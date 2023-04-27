«Она только тратит и тратит». Криштиану Роналду близок к расставанию с Джорджиной

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду близок к расставанию со своей девушкой Джорджиной Родригес, сообщает Ajansspor со ссылкой на португальский канал CMTV.

«Джорджина всегда проводит свой день в торговых центрах. Вот почему она раздражает. Она тратит, тратит и тратит, больше ничего не делая», — приводит слова Роналду источник.

Напомним, у Криштиану и Джорджина до сих пор не расписаны, несмотря на длительные отношения. У пары есть совместные дети.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне португалец провёл за «Аль-Наср» 13 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и две результативные передачи.

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