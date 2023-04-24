Роналду загубил несколько моментов и лишился шансов на кубок. Команду «прибили» бисиклетой

«Аль-Наср» провёл полуфинал Кубка Саудовской Аравии с клубом «Аль-Вахда». Матч сложился для команды Криштиану Роналду неудачно. Несмотря на огромное количество моментов, «Аль-Наср» проиграл со счётом 0:1.
Соперники встречались друг с другом в первой половине февраля, и тогда «Аль-Наср» уничтожил соперника — 4:0. Игра чемпионата превратилась в красочное шоу имени Роналду. Португалец забил четыре мяча (один — с пенальти) и заслужил хвалебные слова в свой адрес. Но на этот раз всё было иначе.
Криштиану начал очень активно и нанёс два удара в течение 11 минут. Сначала пробил низом с дальней дистанции, но мяч прошёл мимо ворот. А вот следующий эпизод с участием Роналду получился куда более интересным. Португалец оказался на ударной позиции, но пробил примерно с четырёх метров прямо во вратаря. К слову, голкипер «Аль-Вахды» сразу после этого прилёг на газон. По всей видимости, сбил дыхание, когда отражал удар корпусом.
А в середине первого тайма мяч влетел в ворота «Аль-Насра». И, надо сказать, что гол получился очень эффектным. Нападающий Жан-Давид Богель взлетел в воздух и нанёс роскошный удар через себя. Кстати, этот француз — самый дорогостоящий футболист «Аль-Вахды» (Transfermarkt оценивает форварда в € 3 млн). Его нельзя назвать твёрдым игроком основного состава, поскольку он нередко пролетал мимо заявки. В этом сезоне Богель отыграл 11 матчей и забил два мяча, а в Кубке появился на поле впервые.
Жан-Давид Богель оформил прекрасный гол ударом через себя
Фото: ФК «Аль-Вахда»
На первой минуте второго тайма Роналду снова оказался в центре внимания. На этот раз португалец пробил головой, и мяч летел в створ с отскоком от газона. Мунир снова спас свою команду, а с добиванием флангового защитника Султана Аль-Ганнама справился футболист «Аль-Вахды», который головой перевёл мяч на угловой.
Через семь минут «Аль-Вахда» осталась в меньшинстве. Центральный защитник Абдулла Аль-Хафит остановил прорыв Роналду только ценой жёлтой карточки. Она оказалась для усатого футболиста второй, и ему пришлось уйти в раздевалку. Роналду, в свою очередь, зарядил со штрафного выше ворот.
Криштиану Роналду так и не забил в полуфинале Кубка Саудовской Аравии
Фото: ФК «Аль-Наср»
«Аль-Наср» и так владел преимуществом, а после удаления остроты у ворот соперника стало ещё больше. Хозяева регулярно создавали моменты, но с такой ужасной реализацией тяжело рассчитывать на успех. На 83-й минуте Роналду, казалось, бил наверняка, но мяч вонзился в перекладину. Попади на пару сантиметров ниже, был бы верный гол. После такого оставалось только воздеть руки к небу.
«Аль-Наср» превзошёл соперника по количеству ударов (21-5), ударов в створ (5-1), владению мячом (66%-34%) и угловым (8-3). Несмотря на подавляющее преимущество, команда Роналду так и не реализовала ни один из многочисленных моментов. Таким образом, «Аль-Наср» вылетел из Кубка, а «Аль-Вахда» вышла в финал, где сыграет с «Аль-Хилялем».
- 24 апреля 2023
-
23:59
-
23:54
-
23:45
-
23:43
-
23:32
-
23:29
-
23:13
-
23:07
-
23:03
-
22:59
-
22:51
-
22:47
-
22:45
-
22:41
-
22:40
-
22:34
-
22:32
-
22:30
-
22:28
-
22:26
-
22:26
-
22:21
-
22:18
-
22:17
-
22:13
-
22:12
-
22:07
-
22:06
-
22:01
-
22:00
-
21:57
-
21:46
-
21:46
-
21:43
-
21:40