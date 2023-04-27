Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов: ЦСКА несерьёзно к нам отнёсся

Главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал о победе его команды в товарищеском матче над московским ЦСКА. Игра завершилась со счётом 2:1.

«Мы накануне матча проводили сбор в Турции. Готовились к новому сезону МФЛ и к игре с ЦСКА. Из 12 дней сборов мы 10 дней занимались по нашей программе, а ещё два уделили игре с ЦСКА.

Посмотрели с тренерским штабом последние игры армейцев, детально изучили последнюю встречу с «Крыльями Советов» (4:0). Разбирали, как ЦСКА действует на стандартах, при выходе из обороны, за счёт чего они организовывают позиционные атаки. Знали все сильные и слабые стороны. Эти знания использовали в подготовке.

Во-первых, соперник несерьёзно к нам отнёсся. Во-вторых, они играли с тремя центральными защитниками, и в такой схеме мы могли использовать те зоны во флангах, которые они оставляли. Была задача туда убегать в отрыв. Ну и, в-третьих, наши стандарты. Мы наигрывали три варианта угловых, один из них сработал.

Если бы они нас накрывали, более агрессивно шли в отбор, в прессинг, у нас были бы проблемы. Здесь же они нам давали играть, давали выдохнуть. Но во втором тайме уже начали жёстко втыкаться, фолить, жёстче играть, прессинговать активнее. Они поняли, что перед ними обученная команда, которая знает, что делать, и с ней нужно играть в полную силу, чтобы победить», – приводит слова Кузнецова «Спорт-Экспресс».