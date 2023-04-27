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Балотелли: Роналду и Месси выиграли много «Золотых мячей», потому что я не играл на 100%

Балотелли: Роналду и Месси выиграли много «Золотых мячей», потому что я не играл на 100%
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Нападающий швейцарского «Сьона» Марио Балотелли заявил, что очень жалеет о том, что не использовал свой потенциал на 100%, так как мог бы выиграть «Золотой мяч» в эпоху Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Мино Райола всегда говорил мне, что Роналду и Месси выиграли много «Золотых мячей» только потому, что я играл на 20% процентов от своих возможностей. Если бы я играл на полную, то у меня бы уже был один. Это может показаться большим авансом, но, зная меня и мои способности, можно сказать, что это правда. И это ранит моё сердце, поэтому если бы я вернулся в прошлое, то это была бы первая вещь, что я бы немедленно исправил», — приводит слова Балотелли «твиттер» Actu Foot со ссылкой на подкаст Team Serie A FR.

У Месси семь «Золотых мячей», у Роналду — пять.

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