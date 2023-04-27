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В ЦСКА отреагировали на нежелание «Вест Хэма» платить оставшиеся деньги за Влашича

В ЦСКА отреагировали на нежелание «Вест Хэма» платить оставшиеся деньги за Влашича
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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию с выплатами за трансфер хорватского полузащитника Николы Влашича, который перешёл в «Вест Хэм Юнайтед» летом 2021 года. Напомним, лондонский клуб не заплатил часть денег за игрока армейцев.

«Поведением «Вест Хэма» в контексте Влашича не удивлён: прогнозировалось, что так и будет. Есть решение ФИФА, которое не исполняется. По моей информации, они решили попытаться обжаловать это решение, чтобы затягивать срок выплаты. Абсолютно ожидаемая тактика», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее в ЦСКА сообщили, что ФИФА обязала «Вест Хэм» выполнить обязательства, связанные с переходом полузащитника Николы Влашича.

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В ЦСКА сообщили, что ФИФА обязала «Вест Хэм» перевести оставшиеся деньги за Влашича
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