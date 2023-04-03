В ЦСКА сообщили, что ФИФА обязала «Вест Хэм» перевести оставшиеся деньги за Влашича

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что ФИФА обязала «Вест Хэм» выполнить обязательства, связанные с переходом полузащитника Николы Влашича.
«Сегодня в ФИФА было вынесено решение по делу Влашича, и оно в нашу пользу. Данный спор касается второго транша, около девяти миллионов евро, а также пени — 5% годовых. «Вест Хэм» обязали полностью погасить задолженность перед ЦСКА.
У «Вест Хэма» есть 10 дней, чтобы запросить мотивировочную часть решения. После получения полного решения, а это занимает обычно около месяца, у них будет ещё 21 день на обращение в CAS. Если этого не случится, то решение вступит в силу, и у «Вест Хэма» будет 45 дней на оплату. И если оплата не поступит, то мы, в свою очередь, можем пойти в Дисциплинарный комитет ФИФА и запросить санкции для английского клуба.
В недавнем деле Нисимуры и с японским клубом «Вегалта» нам это успешно удалось сделать, и после рассмотрения дела в Дисциплинарном комитете ФИФА «Вегалте» запретили регистрировать новых игроков. При этом существует оговорка о «невозможности платежа», тогда решение может быть пересмотрено. Стоит отметить, что и с Великобританией ситуация особенно непростая.
Мы продолжим отстаивать свою правоту, но сегодняшняя наша победа, к сожалению, совсем не означает моментальное пополнение клубной казны. Однако, безусловно, наши позиции укрепились», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 3 апреля 2023
-
21:30
-
21:29
-
21:15
-
21:00
-
20:57
-
20:50
-
20:45
-
20:30
-
20:21
-
20:15
-
20:14
-
20:00
-
19:46
-
19:43
-
19:42
-
19:30
-
19:15
-
19:10
-
19:04
-
18:59
-
18:45
-
18:44
-
18:41
-
18:28
-
18:24
-
18:13
-
18:12
-
18:00
-
17:57
-
17:49
-
17:48
-
17:38
-
17:32
-
17:30
-
17:23