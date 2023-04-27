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Из «Монако» летом может уйти ряд ключевых игроков. Клуб будет развивать академию

Из «Монако» летом может уйти ряд ключевых игроков. Клуб будет развивать академию
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Французский «Монако» может в ближайшее летнее трансферное окно потерять нескольких ключевых футболистов команды. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, основной вратарь команды Александр Нюбель, выступающий за монегасков на правах аренды из мюнхенской «Баварии» уже два сезона, покинет «Монако» летом. Также не исключён уход защитников Вандерсона, которым интересуется «Манчестер Юнайтед», и Кайо Энрике.

Вероятны трансферы Акселя Дисаси и Юссуфа Фофана. Оба футболиста привлекают к себе интерес со стороны английских и немецких клубов.

К нападающему Брилу Эмболо также есть интерес из Англии, а с Виссамом Бен-Йеддером могут расстаться из-за его высокой заработной платы.

У «Монако» новый приоритет — развитие своей академии. Клуб не собирается тратить более 15 млн на покупку какого-либо футболиста.

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