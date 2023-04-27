Эдерсон показал жест плачущего ребёнка в адрес фанатов «Арсенала» после 4-го гола «Сити»

Бразильский голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес насмехался над болельщиками «Арсенала» в концовке матча 33-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, прошедшая на стадионе «Этихад», завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
На 90+5-й минуте четвёртый мяч в ворота «Арсенала» забил норвежский форвард «Сити» Эрлинг Холанд. После этого Эдерсон повернулся к болельщикам «канониров», находившимся за его воротами, и изобразил плачущего ребёнка.
«Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка после 31 встречи. «Арсенал» — на первой строчке, опережая «горожан» на два очка и проведя на два матча больше. В следующей встрече «Сити» сыграет в гостях с «Фулхэмом» (30 апреля), «Арсенал» — дома с «Челси» (2 мая).
Кто может покинуть «Манчестер Сити»:
- 27 апреля 2023
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