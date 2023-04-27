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Месси и Бензема — в символической сборной Transfermarkt игроков с истекающими контрактами

Месси и Бензема — в символической сборной Transfermarkt игроков с истекающими контрактами
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Интернет-портал Transfermarkt представил символическую сборную самых дорогих футболистов с истекающими контрактами летом 2023 года.

Суммарная рыночная стоимость состава составила € 349 млн.

Вратарь: Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед», € 15 млн).

Защитники: Алекс Гримальдо («Бенфика», € 25 млн), Эван Н'Дика («Айнтрахт», € 32 млн), Милан Шкриньяр («Интер», € 60 млн), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон», € 15 млн).

Полузащитники: Адриен Рабьо («Ювентус», € 30 млн), Даити Камада («Айнтрахт», € 30 млн), Юри Тилеманс («Лестер», € 30 млн).

Нападающие: Маркус Тюрам («Боруссия» Мёнхенгладбах, € 32 млн), Карим Бензема («Реал» Мадрид, € 35 млн), Лионель Месси («ПСЖ», € 45 млн).

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