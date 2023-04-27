«По нему дурка плачет». Мичков рассказал о психологе, которого приглашал «Факел»

Бывший футболист «Факела» Дмитрий Мичков рассказал, как в воронежском клубе пытались нетрадиционными методами бороться с неудачными результатами команды в 2001 году. По словам экс-спортсмена, команда ходила в церковь и наняла необычного психолога.
«Ходил ли я в церковь с командами? Снова «Факел», 2001-й. Серия из пяти поражений плюс шестое — в Кубке. Когда проиграли второй матч, началось: «Давайте всей командой пойдём в церковь, помолимся». Я не ходил, это было не обязательно.
Проигрываем третью. Следующую неделю не едим мясо. Потом вызвали психолога. Причём психолог такой, что по нему дурка плачет. Вызывал по одному. Садится напротив и говорит: «Задержи дыхание. Сколько можешь не дышать?» Ну хорошо, через 40 секунд — все. «Ты очень слабый». — «А сколько надо?» — «Я могу три минуты». Задерживает, сидит, на меня смотрит», — приводит слова Мичкова Sport24.
- 27 апреля 2023
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