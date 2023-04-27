Леонченко: без еврокубков РПЛ будет и дальше развивать и чемпионат, и Кубок

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что РПЛ будет продолжать работу над развитием лиги в условиях отстранения российского футбола от международных соревнований.

«Новые форматы РПЛ не обсуждались на общем собрании клубов. Обсуждался самый важный вопрос, что мы должны постоянно проводить анализ текущей ситуации и по чемпионату, и по Кубку, преимуществ, а также смотреть, какие, возможно, варианты могут быть в усилении привлекательности этой истории. Это нормальная работа лиги.

Нужно ли менять формат РПЛ, пока клубы и сборные отстранены от международных соревнований? Мы уже сделали шаг в этом году, добавили матчей, зрелищности — хороший показатель по Кубку. Будем дальше развивать и чемпионат, и Кубок, и другие возможные соревнования», — приводит слова Леонченко ТАСС.