Быстров высказался о спорных судейских трактовках в эпизодах с пенальти в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России и ряда российских клубов Владимир Быстров высказался о неоднозначности судейских трактовок в эпизодах с возможным назначением пенальти в РПЛ. По его мнению, спорные пенальти назначать не стоит.

«Я не спорю, что было касание. Есть касание — падай. Соболев через секунду падает, и первой у него подкашивается левая нога, хотя касание было правой. Что он делает? Левую ногу первой подгибает, две ноги под себя — и падает. Естественно, хитрит, естественно, касание есть, и судья поставит пенальти. Но, опять же, такое только у нас в чемпионате, потому что судьи начали свистеть всю эту фигню. По мне, ни на Соболеве, ни на Малкоме судьи не должны ставить пенальти, потому что они — спорные. Ставьте те точки, которые есть.

Конечно, я так же уходил с поля и говорил: «Меня сбили, сто процентов», но я-то знаю, где меня сбивают, а где — нет, где я дорисовываю. По-моему, сейчас с VAR нетрудно расценивать, где рисование происходит, а где — нет. Сначала они кричат про Дзюбу, в прошлом сезоне ему бьют по левой пятке, а вверх идёт сначала правая. Кричали, что это чистый пенальти. Но, если разобраться, если тебе бьют в правую ногу, ты не можешь левую кверху поднимать и двумя ногами кверху падать. Как бы тебе больно ни было, стой на ногах. Получается, сейчас защитники обречены, они вообще не должны вступать в единоборства в штрафной», — приводит слова Быстрова «Спорт-экспресс».