Исторический тур РПЛ. Столько пенальти судьи ещё не назначали

10 раз указали на «точку». Предыдущий рекорд был установлен 18 лет назад!

Приятно узнавать о спортивных достижениях в РПЛ, однако свежий рекорд нашей лиги — своеобразный. 24-й тур вошёл в историю из-за огромного количества назначенных пенальти. Если быть точнее, 10 — столько ещё никогда не было.

Как назначали пенальти в этом туре

Всё началось с первого же матча. «Химки» и «Торпедо» бились за выживание и на двоих заработали три пенальти.

Первая «точка» в туре: Лев Скворцов бьёт по воротам, и мяч с минимального расстояния попадает в руку Марио Чуричу, который в этот момент стелился в подкате. Решение Кирилла Левникова — пенальти в пользу «Химок».

Второй пенальти вызвал споры. Виталий Лысцов прессинговал Йорди Рейну в штрафной «Химок», задел его, и тот упал. Левников указал на «точку».

Третий пенальти — из того же матча. Илья Кутепов полетел в подкат и снёс Александра Руденко на входе в штрафную «Торпедо».

Продолжился этот фестиваль в матче «Факел» — «Оренбург». Там арбитры тоже указали на «точку» трижды.

Четвёртый пенальти. Ираклий Квеквескири ударил Брайана Мансилью локтем в лицо во время подачи с углового. Арбитр Рафаэль Шафеев не разглядел фола в динамике, но помог VAR.

Пятый пенальти. Матиас Перес потянулся ногой за летевшим в штрафную мячом и попал по голове Георгию Гонгадзе.

Шестой пенальти. Габриэль Флорентин ворвался в штрафную с правого фланга, и в него влетел Игорь Калинин.

Следующий матч — между «Зенитом» и «Динамо», который обслуживал Виталий Мешков.

Седьмой пенальти. Муми Нгамалё выставил ногу и попал по Малкому, который сделал финт и убрал мяч в сторону.

Далее — встреча «Урала» и «Ростова». На ней работал Павел Кукуян.

Восьмой пенальти. Силвие Бегич во время прострела завалил Хорена Байрамяна, а через секунду Даниэль Мишкич прыгнул в ноги Алексея Миронова, помешав тому пробить.

Повтор предыдущего рекорда случился в матче «Пари НН» — «Крылья Советов», который обслуживал Роман Галимов.

Девятый пенальти. Николай Рассказов сопровождал мяч за лицевую, увидел соперника и решил выбить мяч. Артём Соколов подтолкнул игрока «Крыльев», после чего тот случайно сыграл в мяч рукой.

А новый рекорд был установлен в матче «Спартак» — «Краснодар», на котором работал Владислав Безбородов.

Десятый пенальти. Александр Соболев сыграл в мяч, и Кристиан Рамирес ударил его по ноге.

Итого: 10 пенальти, есть спорные, все привели к голу (восемь реализованы, в двух случаях забили с добивания).

Когда был предыдущий рекорд?

18 лет назад. В 21-м туре сезона-2005 судьи назначили девять пенальти в пяти матчах. Вот полный список:

«Спартак» — «Алания» — 5:1. Игорь Егоров назначил пенальти в пользу гостей;

«Сатурн» — «Терек» — 3:2. Валентин Иванов назначил по одному пенальти в пользу обеих команд;

«Москва» — «Динамо» — 2:1. Николай Иванов назначил пенальти в пользу хозяев;

«Амкар» — «Локомотив» — 3:4. Станислав Сухина назначил один пенальти в пользу хозяев и два — в пользу гостей;

«Зенит» — «Крылья Советов» — 4:1. Алексей Николаев назначил по одному пенальти в пользу обеих команд.

Станислав Сухина и Алексей Николаев Фото: «Чемпионат»/РИА Новости

Интересны два нюанса. Во-первых, никакого VAR тогда не было — то есть арбитры интерпретировали моменты самостоятельно. Во-вторых, все пенальти были реализованы.

РПЛ — в топе по количеству пенальти во всём мире

Ещё перед 24-м туром Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory выкатил рейтинг лиг, в которых арбитры назначают больше всего пенальти. РПЛ в этом списке заняла третье место, уступив только двум чемпионатам с Ближнего Востока — Саудовской Аравии и Египта.

На момент публикации рейтинга в среднем в нашей лиге пенальти назначались раз в 187 минут. С более подробной статистикой можно ознакомиться в материале по ссылке.