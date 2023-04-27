На финале Кубка Франции фанаты могут устроить акцию против президента Макрона

Французские фанаты могут устроить акции против президента Франции Эммануэля Макрона во время финала национального Кубка между «Нантом» и «Тулузой» в субботу, 29 апреля. Об этом сообщает RMC Sport.
По информации источника, перед матчем, который пройдёт в Париже на стадионе «Стад де Франс», муниципальный союз района запланировал раздачу красных карточек и свистков. Ожидается, что атрибутика будет раздаваться на выходах из общественного транспорта.
«Эта акция призвана показать наше отношение к пенсионной реформе. Запрещать красные карточки было бы нелепо», — сказал представитель организации Камель Брахми.
Также не исключена акция с отключением электроэнергии на стадионе, что уже происходило на недавних публичных выходах Макрона. На «Стад де Франс» установят четыре дополнительных генератора.
На 49-й минуте и 3-й секунде игры может произойти ещё какая-либо акция, так как недовольство населения вызывает статья 49.3 из Конституции Франции. В марте болельщики уже проводили акцию в это время на матче сборной Франции с Нидерландами (4:0).
Президент Франции традиционно посещает финальные матчи национального Кубка, однако о приезде Макрона на игру в этом году пока ничего не известно.
Макрон обратился к игрокам сборной Франции после финала ЧМ
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