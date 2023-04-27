Коло Муани заявил, что посетит финал Кубка Франции. В этот день у него матч за «Айнтрахт»

Нападающий немецкого «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани, ранее выступавший за французский «Нант», заявил, что сделает всё, что посетить финал Кубка Франции текущего сезона, так как хочет поддержать в нём свой бывший клуб.
«Я обязательно посещу «Стад де Франс». Я не могу пропустить этот матч. Мы действующие обладатели титула и должны его защищать. Они обладают моей полной поддержкой», — приводит слова Коло Муани Ouest France.
Финал Кубка Франции состоится послезавтра, 29 апреля. Соперником «Нанта» станет «Тулуза». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 мск. В этот же день команда Коло Муани, «Айнтрахт», сыграет в чемпионате Германии с «Аугсбургом». Начало этого матча запланировано на 16:30 мск.
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