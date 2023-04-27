Экс-партнёр Дзюбы по «Томи» не верит, что форвард украл кошелёк у Быстрова в 2009 году

Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков рассказал, верит ли в историю, что Артём Дзюба украл деньги из кошелька Владимира Быстрова, когда футболисты выступали за «Спартак».

«В «Томи» это была постоянная тема: «Карманы проверяем». Вся эта непонятная история случилась как раз в 2009-м. В июне «Спартак» поехал на сбор в Австрию, там всё и случилось с Быстровым. И в августе Дзюба впервые переходит в «Томь». Не просто переходит — его отцепляют от «Спартака», на всю страну рассказывают, что он украл 23 тысячи рублей. При том, что у него уже тогда зарплата $ 15 тысяч была.

Как думаю, крал или нет? Уверен: этого не было. Человек закрывал счета, которые раз в пять превышали 23 тысячи рублей. Знаю, что за пару дней до этого случая Артём вступился за молодого, которому напихал Быстров. А через два дня Вова предъявлял Артёму кражу в 23 тысячи. Знаю, Бояринцев вступился за Дзюбу тогда. Для меня слово Дениса перевешивает слова всех спартаковцев вместе взятых. Поэтому нет, в кражу не верю», — цитирует Мичкова Sport24.

Отметим, что Мичков и Дзюба вместе выступали за томскую «Томь» в сезонах-2009 и 2010.