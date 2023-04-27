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В тульском «Арсенале» три месяца не платят зарплату игрокам

В тульском «Арсенале» три месяца не платят зарплату игрокам
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Игроки и тренерский штаб тульского «Арсенала» не получают зарплату три месяца. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Задержки по зарплате составляют три месяца, также полгода не выплачиваются премиальные», — добавил источник «Чемпионата».

Отметим, тульский «Арсенал» набрал 37 очков в 28 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Лидирует в Первой лиге «Балтика» (57). На втором месте — казанский «Рубин» (53).

В ближайшем туре «Арсенал» встретится с владикавказской «Аланией». Матч состоится в понедельник, 1 мая. Начало игры — в 14:30 по московскому времени.

Напомним, «Арсенал» вылетел из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу по итогам сезона-2021/2022.

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