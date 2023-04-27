В агентстве защитника «Вольфсбурга» Отавио опровергли интерес со стороны ЦСКА

Тьяго Фрейтас, представитель футбольного агентства, которое представляет защитника немецкого «Вольфсбурга» Пауло Отавио, опроверг информацию об интересе к бразильскому футболисту со стороны московского ЦСКА.

«Интерес ЦСКА? Мы никогда не слышали и не говорили ни о чём связанном с Пауло Отавио и каким-либо российским клубом», — сказал Фрейтас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

28-летний левый крайний защитник сыграл за «Вольфсбург» 27 матчей во всех турнирах в текущем сезоне, сумев отметиться в них пятью результативными передачами. Контракт бразильского футболиста с немецким клубом рассчитан до июня 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Пауло Отавио в € 6,5 млн.