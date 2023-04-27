В агентстве защитника «Вольфсбурга» Отавио опровергли интерес со стороны ЦСКА
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Тьяго Фрейтас, представитель футбольного агентства, которое представляет защитника немецкого «Вольфсбурга» Пауло Отавио, опроверг информацию об интересе к бразильскому футболисту со стороны московского ЦСКА.
«Интерес ЦСКА? Мы никогда не слышали и не говорили ни о чём связанном с Пауло Отавио и каким-либо российским клубом», — сказал Фрейтас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
28-летний левый крайний защитник сыграл за «Вольфсбург» 27 матчей во всех турнирах в текущем сезоне, сумев отметиться в них пятью результативными передачами. Контракт бразильского футболиста с немецким клубом рассчитан до июня 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Пауло Отавио в € 6,5 млн.
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