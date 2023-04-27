Гагнидзе: Йоканович — хороший тренер. Ему нужно ещё немного времени, чтобы достичь успехов

Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе поделился мнением о главном тренере москвичей Славише Йокановиче.

«Славиша Йоканович — хороший тренер. Это его первый сезон в «Динамо», и я думаю, что ему нужно ещё немного времени, чтобы добиться успехов с командой. Он действительно хороший тренер», — приводит слова Гагнидзе «Матч ТВ».

54-летний серб возглавил «Динамо» в июне 2022 года. Ранее Йоканович работал в «Партизане», «Уотфорде», «Маккаби» Тель-Авив, «Фулхэме» и «Шеффилд Юнайтед». Под руководством серба «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 39 очков после 24 проведённых встреч. В Кубке России команда дошла до первого этапа полуфинала Пути регионов, где уступила «Акрону» (0:0, 1:4 пен.).