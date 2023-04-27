Малком: болельщики «Зенита» близки к тому, как болеют в Бразилии. Мне повезло с этим

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком сравнил культуру боления в России и Бразилии, заявив, что болельщики петербуржцев напоминают ему бразильских. Футболист утверждает, что ему повезло с этим.

«Болельщики в Бразилии — сумасшедший дом в хорошем смысле слова. Я играл за «Коринтианс», и наши болельщики в принципе не смолкали. Возможно, болельщики других команд, получше узнав чемпионат Бразилии, тоже поймут, насколько поддержка важна для команды. Мне, кстати, повезло — болельщики «Зенита» близки к тому, как болеют в Бразилии.

Весь мир смотрит чемпионат Бразилии. Это неудивительно, у нас футбольная любовь. Да Россия и так довольно хорошо знакома с бразильской игрой. Но благодаря появлению у вас трансляций нашего чемпионата Бразилия станет ещё ближе», — приводит слова Малкома «Матч ТВ».