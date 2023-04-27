Мичков: дубль «Реала» — что дубль «Спартака», совершенно ничего особенного

Бывший футболист ряда российских и зарубежных клубов Дмитрий Мичков рассказал о своей стажировке в «Реале». В декабре 1998 года Мичков поехал в Испанию и четыре дня тренировался с молодёжкой «Королевского клуба».

«Молодёжка «Реала» чем-то изумила? Абсолютно ничем. Дубль «Реала» — что дубль «Спартака». Далеко не самая сильная команда, совершенно ничего особенного. Там тогда тоже не рассчитывали на свои молодые резервы — так в «Реале» и сейчас, вроде бы. И наверняка никто никогда не играл за основу — варились до какого-то возраста в команде, потом их отдавали и продавали. Плюс через эту молодёжку проходила селекция.

Не заводил ли меня шанс показать себя в «Реале»? У меня никакого шанса не было, я всё понимал. «Реал» не берёт в основу 18-летних из молодёжной команды. Тогда они покупали Миятовича за $ 20 млн. Не питал никаких иллюзий насчёт «Реала». Просто приезжал потренироваться, посмотреть — это не просмотр», — приводит слова Мичкова Sport24.