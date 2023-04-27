«Милан» летом может приобрести Арнаутовича

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«Милан» может подписать нападающего «Болоньи» Марко Арнаутовича в летнее трансферное окно. Боссы «Болоньи» готовы продать игрока и запросят за него приблизительно € 5 млн, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Спортивные директора миланского клуба Паоло Мальдини и Фредерик Массара всерьёз намерены укрепить нападение. Арнаутовича считают подходящим вариантом для усиления линии атаки.

Контракт 41-летнего форварда «россонери» Златана Ибрагимовича истекает в конце июня этого года. Дивок Ориги и Анте Ребич могут покинуть команду вслед за шведом.

По информации источника, трансфер Арнаутовича обойдётся «Милану» приблизительно в € 5 млн.

В текущем сезоне Серии А австриец провёл 16 матчей в футболке «Болоньи», отличившись восемью голами. Он является лучшим бомбардиром клуба наряду с Риккардо Орсолини.

Напомним, Арнаутович выступал в составе главного соперника «россонери» – «Интера» (в сезоне-2009/2010).