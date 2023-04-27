Асхабадзе — о возвращении в «Спартак»: я слухи не обсуждаю
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Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе отказался комментировать слухи о своём возвращении в московский клуб.
«Возвращение в «Спартак»? Я слухи не обсуждаю», — приводит слова Асхабадзе Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что Асхабадзе намерен предложить свою кандидатуру на пост генерального директора «Спартака». Роман Асхабадзе работал в московском клубе с 2006 по 2015 год на разных должностях, в том числе занимал пост генерального директора.
Сейчас Асхабадзе работает на аналогичной должности в «Факеле». При Асхабадзе воронежский клуб поднялся из Первой лиги в Российскую Премьер-Лигу. В текущем сезоне РПЛ «Факел» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице, набрав 18 очков в 24 матчах.
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