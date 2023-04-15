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Асхабадзе вспомнил, как стал генеральным директором «Спартака» в 30 лет

Асхабадзе вспомнил, как стал генеральным директором «Спартака» в 30 лет
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Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе вспомнил свою карьеру в московском клубе.

«Генеральный директор «Спартака» в 30 лет? Я пришёл в клуб ещё до Карпина, в 2006 году. Должности были разные, рос, затем приехал Валерий Георгиевич, с которым на многие вещи мы смотрели одинаково. Карпин предложил, чтобы я стал начальником команды, потом – тренер-иностранец, учитывая то, что знаю языки. Потом Карпин стал тренером «Спартака», тяжело совмещать без правильной команды людей, но он её создал и мне было предложено (стать генеральным директором «Спартака». – Прим. «Чемпионата»). До этого я был заместителем генерального директора по административно-техническим вопросам, затем – исполнительным директором.

Спустя какое-то время Карпин стал только тренером и меня назначили. Как это произошло? Мне позвонили из приёмной Леонида Федуна, ещё ряд акционеров позвонили и сказали, что буду общаться. Я приехал к Леониду Арнольдовичу, а после общения с ним было принято решение», — cказал Асхабадзе в выпуске «Коммент.Шоу» на YouTube.

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