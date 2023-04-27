Лебёф — Лэмпарду: уходи из «Челси»! У тебя ничего не получится изменить

Бывший защитник «Челси» и сборной Франции Франк Лебёф подверг критике игру своей бывшей команды после поражения в домашнем матче 33-го тура чемпионата Англии от «Брентфорда» со счётом 0:2.
«У меня нет слов. Возможно, только для Лэмпарда — уходи! И уходи как можно быстрее. У тебя ничего не получится изменить.
Команде нужна победа, всего одна победа. Три очка, чтобы не вылететь из АПЛ. И это мы говорим о «Челси»! Ужасная ситуация. Однако если взглянуть на их матчи, то понимаешь, что они заслуживают свою текущую позицию.
Игрокам «Челси» нужно встрепенуться. Они не взаимодействуют друг с другом на должном уровне. Пропускать голы — это нормально, но второй мяч в игре с «Брентфордом»… Уэсли Фофана, что ты делаешь? В таких эпизодах нужно быстрее бежать», — приводит слова Лебёфа ESPN.
Поражение в матче 33-го тура стало для подопечных Лэмпарда пятым подряд после возвращения тренера в клуб. Всего «Челси» не может победить уже в восьми матчах подряд.
На данный момент лондонцы занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков в 32 играх. После поражения от «Брентфорда» команда потеряла шансы попасть в зону Лиги чемпионов по итогам сезона.
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