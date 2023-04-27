«Челси» проиграл пять раз в пяти матчах под руководством Лэмпарда

Завершился матч 33-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Брентфордом». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энди Мэдли. «Брентфорд» обыграл «Челси» со счётом 2:0. Таким образом, это уже пятое поражение лондонцев в пяти матчах при Фрэнке Лэмпарде.
44-летний английский специалист вернулся в «Челси» в начале апреля 2023 года, после того как предыдущий тренер Грэм Поттер был уволен. Лэмпард подписал с командой контракт до конца текущего сезона. Команда под его руководством провела пять матчей и проиграла во всех. Общая разница мячей — 1:9.
В первом матче Лэмпарда после возвращения в «Челси» в английской Премьер-лиге команда проиграла «Вулверхэмптону» (0:1), далее, в Лиге чемпионов, — мадридскому «Реалу» (0:2). 15 апреля во встрече 31-го тура АПЛ синие уступили «Брайтону» (1:2), забив первый и пока единственный мяч под руководством Лэмпарда. 18 апреля «Челси» дома проиграл в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реалу» (0:2) и покинул турнир.
После сегодняшнего поражения «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков после 32 матчей.
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