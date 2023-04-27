Булыкин: в матче с «Факелом» «Динамо» надо показать, кто в доме хозяин, сделать праздник

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча московской команды с воронежским «Факелом» в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Празднование столетнего юбилея «Динамо» – очень большой заряд эмоций для любителей клуба. Футболисты должны сделать праздник в игре с «Факелом»: показать хорошую игру, а самое главное – добиться победы. Тем более что на матч должен приехать наш легендарный хоккеист [Александр] Овечкин.

Футболистам «Динамо» нужно прибавить при игре в защите. В прошлом матче игроки очень много ошибались. Главное – не пропустить, потому что защитники выступают очень слабенько, постоянно ошибаются. Надежда, что в игре с «Факелом» болельщики и руководство настроят их так, чтобы они были непроходимой стеной.

У «Факела» свои задачи – им бы обезопаситься от вылета из Премьер-Лиги. Для них каждое очко на вес золота. «Факел» будет хорошо настроен и будет биться за себя, а не для того, чтобы испортить кому-то праздник. У «Динамо» не должно быть никаких отговорок или шапкозакидательских настроений. Здесь нужно выходить и показывать, кто в доме хозяин – выигрывать и делать подарок всем болельщикам», – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Матч «Динамо» — «Факел» пройдёт 28 апреля в Москве и начнётся в 20:00 мск.