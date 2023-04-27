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Мичков — о Бердыеве: второе место с «Ростовом» — весомое достижение

Мичков — о Бердыеве: второе место с «Ростовом» — весомое достижение
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Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков поделился мнением о работе с тренером Курбаном Бердыевым.

«Какие у меня воспоминания о Бердыеве? Очень сильный тренер. У такого каждый игрок в любой ситуации знает, что должен делать, куда бежать. Что у Бердыева, что у Красножана команды были прекрасно организованы. Из всех выжимали максимум. Мы много забивали со стандартов.

Второе место Бердыева с «Ростовом» — для меня более весомое достижение, чем пять титулов со «Спартаком» в 90-е. Взять трофеи, когда нет конкуренции, много ума не надо. А остановиться в шаге от чемпионства с «Ростовом», когда есть «Локомотив» с деньгами, «Зенит», «Спартак» и ЦСКА… Плюс два чемпионства с «Рубином». Кто-нибудь ещё приходил к таким вершинам, когда уже у многих команд были деньги? Никто», — приводит слова Мичкова Sport24.

Дмитрий Мичков играл под руководством Курбана Бердыева в казанском «Рубине».

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