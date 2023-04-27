Мичков — о Бердыеве: второе место с «Ростовом» — весомое достижение

Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков поделился мнением о работе с тренером Курбаном Бердыевым.
«Какие у меня воспоминания о Бердыеве? Очень сильный тренер. У такого каждый игрок в любой ситуации знает, что должен делать, куда бежать. Что у Бердыева, что у Красножана команды были прекрасно организованы. Из всех выжимали максимум. Мы много забивали со стандартов.
Второе место Бердыева с «Ростовом» — для меня более весомое достижение, чем пять титулов со «Спартаком» в 90-е. Взять трофеи, когда нет конкуренции, много ума не надо. А остановиться в шаге от чемпионства с «Ростовом», когда есть «Локомотив» с деньгами, «Зенит», «Спартак» и ЦСКА… Плюс два чемпионства с «Рубином». Кто-нибудь ещё приходил к таким вершинам, когда уже у многих команд были деньги? Никто», — приводит слова Мичкова Sport24.
Дмитрий Мичков играл под руководством Курбана Бердыева в казанском «Рубине».
- 27 апреля 2023
-
19:00
-
18:58
-
18:55
-
18:47
-
18:33
-
18:29
-
18:15
-
18:13
-
18:10
-
18:09
-
17:59
-
17:47
-
17:47
-
17:40
-
17:36
-
17:35
-
17:31
-
17:31
-
17:23
-
17:10
-
16:49
-
16:36
-
16:33
-
16:30
-
16:29
-
16:22
-
16:17
-
16:15
-
16:15
-
15:55
-
15:55
-
15:54
-
15:36
-
15:27
-
15:24