Marca опубликовала символическую сборную мира по версии читателей

Испанское спортивное издание Marca опубликовало символическую сборную мира по версии своих читателей. Команда сильнейших игроков планеты выглядит следующим образом:
Голкипер: Тибо Куртуа («Реал»);
Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Рональд Араухо («Барселона»), Эдер Милитао («Реал»), Альфонсо Дэвис («Бавария»);
Центральные хавбеки: Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал»);
Крайние полузащитники: Винисиус Жуниор («Реал»), Лионель Месси («ПСЖ»);
Форварды: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
Голосование строилось по следующему принципу: журналисты выбирали несколько лучших игроков на каждую позицию, а затем делали турнирные сетки между футболистами. В каждом раунде читатели издания делали выбор в пользу одного игрока, который проходил дальше по итогам опроса.
- 27 апреля 2023
-
19:00
-
18:58
-
18:55
-
18:47
-
18:33
-
18:29
-
18:15
-
18:13
-
18:10
-
18:09
-
17:59
-
17:47
-
17:47
-
17:40
-
17:36
-
17:35
-
17:31
-
17:31
-
17:23
-
17:10
-
16:49
-
16:36
-
16:33
-
16:30
-
16:29
-
16:22
-
16:17
-
16:15
-
16:15
-
15:55
-
15:55
-
15:54
-
15:36
-
15:27
-
15:24