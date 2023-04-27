Marca опубликовала символическую сборную мира по версии читателей

Испанское спортивное издание Marca опубликовало символическую сборную мира по версии своих читателей. Команда сильнейших игроков планеты выглядит следующим образом:

Голкипер: Тибо Куртуа («Реал»);

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Рональд Араухо («Барселона»), Эдер Милитао («Реал»), Альфонсо Дэвис («Бавария»);

Центральные хавбеки: Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал»);

Крайние полузащитники: Винисиус Жуниор («Реал»), Лионель Месси («ПСЖ»);

Форварды: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

Голосование строилось по следующему принципу: журналисты выбирали несколько лучших игроков на каждую позицию, а затем делали турнирные сетки между футболистами. В каждом раунде читатели издания делали выбор в пользу одного игрока, который проходил дальше по итогам опроса.