Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сайманов: положительно смотрю на трансформацию Слуцкого в юмориста

Сайманов: положительно смотрю на трансформацию Слуцкого в юмориста
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов, ныне занимающий пост вице-президента «Ростова», рассказал о своих отношениях с бывшим главным тренером казанского клуба Леонидом Слуцким.

«Как я смотрю на трансформацию Слуцкого в юмориста? Честно говоря, положительно. Он такой человек многогранный, очень органично смотрится. Мне его интересно смотреть. Он же такой образованный, очень интересный человек. Ему всегда это нравится. Я очень высоко оцениваю его как профессионала и тренера.

К сожалению, мы не смогли в полной мере раскрыться. Думаю, что он скоро вернётся к тренерской деятельности. У меня нет никакой информации. Но мне кажется, что он без всех этих эмоций не сможет. Захочет вернуться, получит какое-то предложение», — цитирует Сайманова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Сайманов: в «Рубине» устал работать в ситуации безденежья
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023