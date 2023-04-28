Сайманов: положительно смотрю на трансформацию Слуцкого в юмориста

Бывший генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов, ныне занимающий пост вице-президента «Ростова», рассказал о своих отношениях с бывшим главным тренером казанского клуба Леонидом Слуцким.

«Как я смотрю на трансформацию Слуцкого в юмориста? Честно говоря, положительно. Он такой человек многогранный, очень органично смотрится. Мне его интересно смотреть. Он же такой образованный, очень интересный человек. Ему всегда это нравится. Я очень высоко оцениваю его как профессионала и тренера.

К сожалению, мы не смогли в полной мере раскрыться. Думаю, что он скоро вернётся к тренерской деятельности. У меня нет никакой информации. Но мне кажется, что он без всех этих эмоций не сможет. Захочет вернуться, получит какое-то предложение», — цитирует Сайманова «РБ Спорт».