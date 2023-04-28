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Сайманов: в «Рубине» устал работать в ситуации безденежья

Сайманов: в «Рубине» устал работать в ситуации безденежья
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Бывший генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов, ныне занимающий пост вице-президента «Ростова», рассказал об уходе из казанского клуба.

«Как прошло расставание с «Рубином»? Да нормально прошло. Некоторое время прошло уже, всё нормально. Сложно работать в ситуации без денег. Я уже устал порядочно от этого. Безусловно, команда однозначно вернётся в Российскую Премьер-Лигу», — цитирует Сайманова «РБ Спорт».

Сайманов, занимавший должность в казанском клубе с апреля 2018 года, покинул клуб в январе 2023 года. С 2007 по 2008 год он был спортивным директором «Рубина», собрав легендарный состав, который завоевал первое в истории клуба чемпионство. В 2017 году он вернулся в клуб — сначала вновь в качестве спортивного директора.

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