Тен Хаг прокомментировал упущенную победу «Манчестер Юнайтед» в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал упущенную победу команды в матче 33-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (2:2). Отметим, после первого тайма «Манчестер Юнайтед» вёл со счётом 2:0.
«Конечно, при счёте 2:0 вы немного разочаровываетесь в ничьей. Это очевидно. У нас были шансы на 3:1, но после этой недели 2:2 — хорошая ничья. Мы были не так хороши в течение 90 минут. Мы так легко отдавали мяч сегодня. У меня были готовы замены, но было слишком поздно. Мы были недостаточно терпеливы, и я думаю, что нам нужно было забивать больше. Голы, которые мы пропустили, были слишком лёгкими, и мы могли их избежать», — приводит слова тен Хага Daily Express.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 60 очков. «Тоттенхэм», в свою очередь, находится на пятом месте, набрав 54 очка.
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