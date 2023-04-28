«Фиорентина» впервые за 9 лет вышла в финал Кубка Италии

Вчера, 27 апреля, завершился ответный полуфинальный матч Кубка Италии между «Фиорентиной» и «Кремонезе». Команды играли на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ливио Маринелли. Забитых мячей в этой игре зрители не увидели. Как итог – безголевая ничья (0:0).
Таким образом, «Фиорентина» вышла в финал Кубка Италии впервые за девять лет. В своём последнем розыгрыше титула в финальной встрече «фиалке» уступили «Наполи» со счётом 1:3. За «Фиорентину» тогда забил Хуан Вергас, а вот за неаполитанцев отличились Дрис Мертенс и дважды Лоренцо Инсинье.
В решающем матче текущего розыгрыша команда сразится с «Интером», который вчера, 26 апреля, выбил из турнира «Ювентус». Финальная игра пройдёт на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме в среду, 24 мая.
- 28 апреля 2023
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