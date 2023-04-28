Кейн может перейти в «Челси», если команду возглавит Почеттино. Переход в «МЮ» не исключён

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн может пополнить состав «Челси». Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, нападающий рассмотрит вариант с переходом в стан синих, если «Челси» возглавит аргентинский тренер Маурисио Почеттино, с которым Кейн работал в «Тоттенхэме».
Также к Кейну проявляет интерес «Манчестер Юнайтед», который готов предложить за него нападающего сборной Англии около € 113 млн. Руководство «Тоттенхэма» не хочет продавать своего капитана «красным дьяволам», однако понимает, что тот может бесплатно уйти в «Челси» через год, когда закончится его контракт с клубом.
29-летний Кейн отметился 25 забитыми мячами и пятью результативными передачами в 44 матчах за «Тоттенхэм» в текущем сезоне.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 28 апреля 2023
-
10:17
-
10:16
-
10:09
-
10:00
-
10:00
-
09:57
-
09:52
-
09:46
-
09:36
-
09:27
-
09:26
-
09:15
-
09:06
-
08:51
-
08:43
-
08:36
-
08:30
-
07:59
-
07:44
-
07:34
-
07:23
-
07:09
-
07:01
-
06:53
-
06:47
-
06:40
-
06:31
-
06:06
-
05:41
-
04:43
-
04:37
-
04:03
-
03:30
-
02:47
-
02:46