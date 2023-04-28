Кейн может перейти в «Челси», если команду возглавит Почеттино. Переход в «МЮ» не исключён

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн может пополнить состав «Челси». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, нападающий рассмотрит вариант с переходом в стан синих, если «Челси» возглавит аргентинский тренер Маурисио Почеттино, с которым Кейн работал в «Тоттенхэме».

Также к Кейну проявляет интерес «Манчестер Юнайтед», который готов предложить за него нападающего сборной Англии около € 113 млн. Руководство «Тоттенхэма» не хочет продавать своего капитана «красным дьяволам», однако понимает, что тот может бесплатно уйти в «Челси» через год, когда закончится его контракт с клубом.

29-летний Кейн отметился 25 забитыми мячами и пятью результативными передачами в 44 матчах за «Тоттенхэм» в текущем сезоне.

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