Дьяков: в матче «Спартак» — «Ростов» мы увидим минимум три гола
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Бывший футболист «Ростова» и «Спартака» Виталий Дьяков высказался о предстоящем матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, в котором красно-белые встретятся с ростовчанами. Игра пройдёт в Москве в субботу, 29 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.
«За счёт того, что «Спартак» играет дома, он чуть больший фаворит, но в целом команды к этому туру подошли в равных кондициях. «Спартак» пока в непонятном состоянии, пропускает очень много голов. Поэтому нельзя сказать, что красно-белые безоговорочные фавориты. «Спартак» в последних играх много пропускает и много забивает. Эта игра не станет исключением, мы увидим минимум три гола», — приводит слова Дьякова Metaratings.
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