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«Краснодар» предложил € 9 млн «Црвене Звезде» за Эраковича. Игрок не хочет ехать в Россию

«Краснодар» предложил € 9 млн «Црвене Звезде» за Эраковича. Игрок не хочет ехать в Россию
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«Краснодар» сделал предложение сербской «Црвене Звезде» о покупке центрального защитника Страхини Эраковича за € 9 млн. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, сербский клуб принял предложение «Краснодара» и теперь потенциальный трансфер зависит от самого футболиста, который не хочет переезжать в Россию. Эракович желает рассмотреть другие варианты, в Европе, Азии и США. В РПЛ защитник может переехать летом, только если ему не поступит предложения предпочтительнее.

22-летний Эракович сыграл 39 матчей за «Црвену Звезду» в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. Transfermarkt оценивает защитника сборной Сербии в € 7 млн. Его контракт с «Црвеной» рассчитан до лета 2026 года.

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