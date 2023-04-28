«Это настоящая демонстрация силы». Уткин — о матче «Манчестер Сити» с «Арсеналом»

Российский спортивный журналист Василий Уткин высказался о матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Арсенал» (4:1).

«Трудно представить себе, как бы иначе мог сложиться этот матч. До его начала можно было фантазировать. Да, если бы «Арсенал», наверное, захватил инициативу, может быть, выгадал момент в первом тайме, когда в первом тайме счёт был 1:0, для некоего решительного наступления… Но надо признать, что «Сити» не дал ему такой возможности просто ни единой секунды — прошёлся катком. В первом тайме счёт был 1:0 до самого конца, в конце Стоунз головой забил со стандарта… Кстати говоря, Кевин Де Брёйне провёл блистательный совершенно матч, удивительный игрок. Он забил первый мяч, подстроившись под удар, резко сместившись вправо и запутав защитников, пробил в ближний угол. Потом он подал мяч в голову Стоунзу. Там проверяли, но VAR доказал, что гол правильный. И, наконец, третий мяч — точно так же на шаге, под соперником, как будто бы не замечая соперника.

Невозможно представить себе, чтобы такой сценарий в пользу «Арсенала» состоялся, потому что уже в первом тайме Эрлинг Холанд мог бы забить мяча три. Это настоящий разгром. Это настоящая демонстрация силы. Наверное, нужно признать, что «Арсенал» пока проиграл даже не тренерски, он проиграл в первую очередь ресурсно. «Арсенал» не располагает теми возможностями, которые есть у «Сити». Я не имею в виду деньги, а то, что «Сити», что называется, давно здесь сидит. И давно там работает Пеп Гвардиола, и он прекрасно знает возможности каждого своего игрока, как команда может перестраиваться и как удивить соперника. Мне кажется, что в этом как раз «Сити» сейчас не нуждается. «Сити» качественно сильнее практически любого своего соперника во всех тех матчах, которые за последние полтора месяца мне удавалось видеть», — сказал Василий Уткин в видео на своём YouTube-канале.