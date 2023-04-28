Личка: хотелось бы посмотреть на «Зенит» в ЛЧ. Думаю, они могли бы достичь успеха в Европе

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка назвал команды Российской Премьер-Лиги, с которыми сложнее всего играть.

«С какой командой нам сложнее всего играть? В чемпионате России много хороших команд, которые показывают классную игру. Понятно, что есть «Зенит» – это команда другого уровня, хотелось бы посмотреть на них в Лиге чемпионов. Думаю, они могли бы достичь успеха в Европе, сейчас команда очень сильна. Есть «Спартак», который очень прибавил при Абаскале. «Локомотив», который весной стал совершенно другим – у них не только новый тренер, но и новые игроки. Появился Пиняев – молодой, талантливый игрок, пришёл Дзюба, у которого большой опыт за спиной. «Ростов» играет в хороший, интенсивный футбол при схеме 4-3-3. Ещё есть «Динамо» и «Краснодар» – люблю играть против таких команд, потому что они показывают хороший футбол, как в Европе: розыгрыши через вратаря, комбинации. Всегда буду поддерживать тренеров, чьи команды играют в такой футбол», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 36 очков после 24 матчей. Лидирует «Зенит» (58).